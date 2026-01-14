Матвиенко выразила соболезнования из-за ж/д катастрофы в Таиланде

Председатель Совфеда выразила надежду на скорейшее выздоровление пострадавших

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования председателю Сената Национальной ассамблеи Таиланда Монгкхону Сурасаття в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима, где погибли порядка 30 человек.

"От имени Совета Федерации Федерального собрания РФ и от меня лично примите соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате железнодорожной катастрофы в провинции Накхонратчасима. Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших. Надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - написала Матвиенко в письме на имя председателя Сената.

14 января 2026 года на северо-востоке Таиланда в результате падения строительного крана со строящейся эстакады произошло крушение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Бангкок - Убонратчатхани. По последним данным, погибли около 30 человек, травмы различной степени тяжести получили еще 67 человек.