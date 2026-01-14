Суд в Варшаве рассмотрит запрос об экстрадиции археолога Бутягина на Украину

Адвокат россиянина Адам Доманьский не исключил, что слушание может быть закрытым от СМИ и общественности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Окружной суд Варшавы приступит 15 января к рассмотрению дела об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина.

Согласно расписанию на сайте суда, заседание начнется в 10:30 по местному времени (12:30 мск). Адвокат Бутягина Адам Доманьский не исключил, что слушание может быть закрытым от СМИ и общественности, что является довольно частой практикой в Польше при рассмотрении таких дел. Подчеркивается, что судьей по делу российского археолога назначен судья Дариуш Любовский, который в октябре 2025 года принял решение не передавать Германии подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Владимира Журавлева.

Как объясняют польские СМИ, судебная инстанция должна будет решить, имеются ли правовые основания для экстрадиции ученого. В случае положительного решения суда об экстрадиции, адвокат может подать апелляцию в суд второй инстанции. Если апелляционный суд также признает выдачу россиянина Украине правомочной, тогда решение об экстрадиции предстоит утвердить министру юстиции Польши.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. 12 января Окружной суд Варшавы продлил арест Бутягина до 4 марта. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. После этого посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с задержанием российского археолога Александра Бутягина.