На Камчатке запустили системы оповещения об угрозе схода снега с крыш

В Петропавловске-Камчатском прозвучали сирены с соответствующим голосовым сообщением

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Системы оповещения с предупреждением о лавинной опасности и угрозе схода снега с крыш запустили в Петропавловске-Камчатском, передает корреспондент ТАСС.

Жители разных микрорайонов услышали звук сирен с соответствующим голосовым сообщением.

ГУ МЧС по Камчатскому краю объявило об угрозе схода снежных масс с крыш домов в населенных пунктах Елизовского, Вилючинского, Усть-Большерецкого муниципальных округов и Петропавловске-Камчатском в период с 15 января по 16 января включительно. Утром 15 января под снежными завалами, сошедшими с крыши дома, погиб мужчина.

Новый циклон принес на Камчатку снег и ветер до 38 м/с. На дорогах в Петропавловске-Камчатском нулевая видимость, учреждения переведены на дистанционный режим работы, автобусы не вышли на линию. По городу курсируют вахтовые автобусы.