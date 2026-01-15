В Рубцовске к 13:00 мск планируют восстановить теплоснабжение

На базе школы №10 развернут пункт временного размещения

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 15 января. /ТАСС/. Теплоснабжение в городе Рубцовске Алтайского края планируется восстановить к 17:00 по местному времени (13:00 мск). На базе школы №10 развернут пункт временного размещения, сообщили в администрации города.

Теплоснабжение было отключено утром 15 января из-за аварийной ситуации на теплосети, температура воздуха на улице составляет около -30 градусов. Врио главы Рубцовска Игорь Башмаков сообщал, что отключение коснулось зданий по улицам Гвардейская, Рихарда Зорге, Степана Разина. В границах этих домов введен режим чрезвычайной ситуации.

"Точное место порыва обнаружено. Сейчас специалисты проводят земляные работы. Ориентировочное время завершения всех работ и восстановление подачи тепла в дома - 17:00", - говорится в сообщении администрации. Уточняется, что пункт временного размещения готов к приему в первую очередь семей с детьми, пожилых людей и граждан, нуждающихся в особом внимании.

По факту аварийного отключения тепла организована проверка, сообщили в прокуратуре региона. По данным надзорного ведомства, отключено отопление в 10 многоквартирных домах и одном социальном объекте. "В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку своевременности и полноте действий ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний и аварийных служб, а также соблюдению требований законодательства при обеспечении населения коммунальными услугами", - уточнили в прокуратуре.

12 января произошло отключение отопления более чем в 900 зданиях Рубцовска. Тысячи жителей остались без тепла. Ремонтные работы были завершены. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и поставки услуг.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Алтайском крае с 15 по 20 января ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха до -35 градусов и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха до -40 градусов и ниже.