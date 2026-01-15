На Камчатке объяснили причину отсутствия некоторой продукции в магазинах

Это связано с логистическими проблемами из-за непогоды

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Предприятия пищевой промышленности Камчатки в условиях циклона обеспечивают бесперебойный выпуск продуктов питания, однако, нехватка некоторых продуктов в магазинах объясняется логистическими проблемами из-за непогоды, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

Ранее сообщалось, что в придомовых магазинах Петропавловска-Камчатского фиксируется нехватка скоропортящихся продуктов из-за мощного циклона.

"Региональные предприятия функционируют в штатном режиме и выпускают продукты питания без задержек и сбоев. Временное отсутствие некоторых товаров в ряде торговых точек связано исключительно с логистическими проблемами на стороне ретейлеров и состоянием инфраструктуры приемки. Для решения проблемы дано поручение председателю правительства Камчатского края Юлии Морозовой взять ситуацию под личный контроль и срочно синхронизировать работу производителей и торговых сетей", - рассказали в правительстве Камчатки.

Уточнятся, что выявлена проблема, связанная с неготовностью территорий баз хранения и крупных магазинов к приемке партий произведенной продукции. "Все краевые предприятия функционируют в полном объеме, задержек или перебоев с производством хлеба, молока и яиц нет. Проблема заключается в отсутствии координации с торговыми предприятиями, их неготовности принимать товар, а также в состоянии инфраструктуры приемки. Результатом этого становятся отсутствие некоторых продуктов и другие негативные явления", - цитирует пресс-служба губернатора Камчатки Владимира Солодова.

По поручению главы региона, должна быть обеспечена доступность зон разгрузки продуктов питания, включая расчистку от снега и подготовку подъездных путей, к моменту начала утренних поставок.

Новый циклон принес на Камчатку снег и ветер до 38 м/с, атмосферный вихрь продолжает оказывать влияние на погоду на юге края. На дорогах в Петропавловске-Камчатском нулевая видимость, учреждения переведены на дистанционный режим работы, автобусы не вышли на линию. По городу курсируют вахтовые автобусы. Занятия в школах Петропавловска-Камчатского и Елизова отменены до конца рабочей недели.