Работу бара на курорте "Шерегеш" приостановили после выявления норовируса

Срок составляет до 90 дней

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 15 января. /ТАСС/. Суд приостановил работу бара "Грелка" на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области на 90 дней после выявления норовируса у сотрудников и туристов, посещавших заведение. Об этом говорится в группе бара во "ВКонтакте".

"По решению суда работа "Грелка" временно приостановлена. Сейчас проводятся проверка и санитарно эпидемиологические мероприятия. Срок приостановки - до 90 дней", - говорится в сообщении.

Ранее управление Роспотребнадзора сообщило о том, что у четырех сотрудников бара установлен этиологический агент - норовирус 2-го генотипа. Такой же возбудитель выявлен у двух туристов. Ситуация находится на строгом контроле Министерства туризма Кузбасса и Роспотребнадзора. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. Комплекс включает в себя 21 канатную дорогу, 34 трассы разного уровня сложности протяженностью более 61 км. Работают 64 гостиницы. В 2025 году курорт посетили 1,3 млн туристов, в 2026 году ожидается свыше 1,6 млн человек.