На "Шерегеше" у сотрудников бара выявили норовирус

Кишечная инфекция также обнаружена у двух туристов

КЕМЕРОВО, 10 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области выявило возбудитель норовируса у четырех работников бара Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш. Также кишечная инфекция обнаружена у двух туристов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о массовом заражении ротавирусом туристов курорта, которые посещали местный бар. В отзывах в соцсетях к заведению люди массово жалуются на симптомы отравления. Позднее бар сообщил о приостановке работы на семь дней.

"Начато эпидемиологическое расследование после поступления информации 7 января 2026 года, в ходе которого установлены 2 случая кишечной инфекции у туристов, воспользовавшихся услугами кафе бара Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш. В первые часы от момента выявления заболевших в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе установлен этиологический агент - норовирус 2 генотипа. При лабораторном обследовании персонала кафе у четырех работников выявлен тот же возбудитель. Сотрудники немедленно отстранены от работы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Других обращений за медицинской помощью, связанных с кафе-баром Grelka, не зафиксировано. Кроме того, специалистами управления на пищеблоке кафе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Работа заведения приостановлена протоколом о временном запрете деятельности. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области и прокуратура Кузбасса организовали проведение проверок.

Горнолыжный курорт Шерегеш - один из самых популярных в Сибири. За зимний сезон 2024-2025 там отдохнули свыше 2,5 млн человек со всей страны.