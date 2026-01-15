В ДНР планируют до конца недели наладить подачу воды, нарушенную обстрелами ВСУ

После каждой остановки насосов из-за обесточивания подстанций нужно минимум два дня для заполнения системы

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Нормализация подачи воды в ДНР, нарушенной обстрелами со стороны ВСУ, ожидается до конца недели. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Донбасса".

"Отсутствие водоснабжения на отдельных участках сетей связано с авариями и нестабильным электроснабжением насосных станций из-за атак противника на энергетическую систему республики, - сказано в сообщении. - Предприятие заверяет, что специалисты делают все возможное, чтобы не допускать срывов графика, и планируют стабилизировать ситуацию до конца недели".

Отмечается, что после каждой остановки насосов из-за обесточивания подстанций нужно минимум два дня для заполнения системы. График подачи воды остается неизменным.

Ранее премьер-министр республики Андрей Чертков сообщил, что удары ВСУ по энергетике региона за последние две недели значительно усугубили водный кризис.

14 января президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить предложения по решению проблемы с водоснабжением ДНР. Республика получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. С 18 июля 2025 года в ряде городов введена подача воды по графику. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.