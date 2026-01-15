В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остаются почти 87 тыс. человек
20:51
обновлено 20:53
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Порядка 87 тыс. потребителей остаются без электроснабжения в шести округах Запорожской области и городе Энергодаре. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате атаки противника около 87 тыс. абонентов Запорожской области остаются без электроснабжения. Отключения затронули Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмакский муниципальные округа, город Энергодар", - написал он в своем Telegram-канале.
Продолжается поэтапное подключение потребителей к электроснабжению.