В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остаются почти 87 тыс. человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Порядка 87 тыс. потребителей остаются без электроснабжения в шести округах Запорожской области и городе Энергодаре. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"В результате атаки противника около 87 тыс. абонентов Запорожской области остаются без электроснабжения. Отключения затронули Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмакский муниципальные округа, город Энергодар", - написал он в своем Telegram-канале.

Продолжается поэтапное подключение потребителей к электроснабжению.