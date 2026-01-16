Пострадавшему в Хорлах мальчику оказывают необходимую помощь

Состояние ребенка оценивают как тяжелое, сообщили ТАСС в РДКБ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России продолжают оказывать медицинскую помощь 12-летнему мальчику, получившему тяжелую минно-взрывную травму в результате атаки беспилотников ВСУ в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в РДКБ.

"В настоящий момент пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое. По результатам проведенных после поступления обследований и осмотров профильных специалистов было выполнено нейрохирургическое вмешательство, направленное на стабилизацию внутричерепного давления. Сейчас ребенку проводится комплексная интенсивная терапия и ранние реабилитационные мероприятия", - сообщил руководитель Центра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпоральных методов лечения РДКБ Дмитрий Прометной.

В РДКБ отметили, что за состоянием пациента наблюдает мультидисциплинарная команда анестезиологов-реаниматологов, детских хирургов, нейрохирургов, неврологов и других необходимых для оказания комплексной медицинской помощи ребенку специалистов. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.