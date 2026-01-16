Эксперт Тельнова назвала недопустимым вмешательство в экосистему Куршской косы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Хозяйственная и рекреационная деятельность на территории национального парка "Куршская коса" недопустимы, даже минимальное вмешательство человека повлечет неминуемое нарушение хрупкой экосистемы. Такое мнение высказала ТАСС эксперт института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова.

"В заповедной зоне запрещена какая-либо хозяйственная и даже рекреационная деятельность, поэтому вмешательство практически в любой части повлечет неминуемое нарушение экосистемы косы. Необходим строгий контроль, который должен осуществляться даже при минимальном вмешательстве в чрезвычайно хрупкую систему. Экологи давно бьют тревогу относительно рекреационной нагрузки на "Куршскую косу", когда неконтролируемое количество туристов вредит уникальным природным локациям. Как результат - неминуемое уплотнение почв и нарушение привычного образа жизни животных", - сказала Тельнова.

Она отметила, что отдельного внимания со стороны контролирующих органов заслуживает хаотичная застройка, которая вызывает волнения и экспертов, и общественности.

Куршская коса - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км. Дюны косы - одни из самых высоких в Европе (до 60 м).

В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк является одним из наиболее популярных в области мест среди туристов. Ежегодно на косу приезжают до 500 тыс. человек.