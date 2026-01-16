В Волгограде выписали из больницы пострадавших при частичном обрушении дома
Редакция сайта ТАСС
10:18
ВОЛГОГРАД, 16 января. /ТАСС/. В Волгоградской области выписали из больницы двоих взрослых и ребенка, которые пострадали при частичном обрушении дома в городе Петров Вал. Об этом сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.
"Все пострадавшие выписаны из больницы", - сообщили в комитете.
Ранее в следственном управлении СК РФ сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. По предварительной версии следствия, причиной обрушения стал хлопок газа в одной из квартир.