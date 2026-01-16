Вакцина от коронавируса вызывает онкологию. Так ли это?

Исследование, о котором идет речь, вышло 3 января в американском сетевом медицинском издании Oncotarget. Врачи проанализировали 69 исследований и клинических случаев из 27 стран за период с 2020 по 2025 год и выявили 333 случая рака, диагностированных или ухудшившихся после вакцинации преимущественно мРНК-вакцинами Pfizer и Moderna.

Новости о сенсационной публикации для ТАСС прокомментировала врач-онколог, химиотерапевт, к.м.н., автор просветительского Telegram-канала "Онкология простыми словами" Ольга Гордеева. "Во-первых, в погоне за рейтингом СМИ часто ставят яркий заголовок впереди сути. Во-вторых, если мы посмотрим на публикации об этой работе, акцент в них сделан на том, что якобы медицинское исследование было удалено, а это подтверждает некий заговор. Поэтому конспирологически настроенные читатели сразу получают подтверждение того, что заговор действительно есть. Однако статья по-прежнему находится в общем доступе и любой желающий может скачать и прочитать ее". При этом, даже не погружаясь в глубокий анализ всего текста и основываясь на выводах авторов, видно, что в статье не доказана связь вакцин с онкологией, подчеркивает Гордеева.

"Авторы исследования взяли 69 публикаций, 50 из которых это просто клинические случаи. Причем для онколога эти случаи выглядят достаточно сомнительно, — разъясняет эксперт. — К примеру, пациенту провели вакцинацию и буквально на следующий день у него появилось новообразование. Но даже если мы допустим, что вакцина может быть связана с онкологическим заболеванием, темпы роста опухоли никогда не бывают такими стремительными. Таким образом, 72% проанализированных в статье материалов — это просто клинические случаи, большая часть которых выглядит так: "сегодня укололся, завтра — рак". Но так не бывает".

Ольга Гордеева рекомендует читателям быть осторожными при прочтении "научных" новостей в ненаучных изданиях и за авторством людей, которые не имеют профильного образования.

С Ольгой Гордеевой солидарна глава АНО "Коллективный иммунитет", автор блога "Антонина О. вакцинах" Антонина Обласова. "При чтении подобных новостей всегда важно обращаться к первоисточнику. Увы, авторы новостных материалов ради максимального количества просмотров прибегают (пусть даже не всегда осознанно) к манипуляциям: громким заголовкам, обобщениям (не всегда точным), недоговариванию". Анализируя оригинальную публикацию, Антонина Обласова отмечает, что обзор изучает не только случаи онкологии после вакцинации против COVID-19, но и после перенесенного заболевания. "А это уже вопрос к точности интерпретации в новостной заметке. Ведь смысл меняется кардинально: уже не вакцина якобы вызывает рак, потому что она какая-то не такая, а само заболевание ковидом. А уже как следствие вакцина тоже. Но тут важный момент. Авторы пишут: "Данный обзор <...> не был предназначен для оценки риска или заболеваемости раком, а также для формулирования причинно-следственных выводов". То есть они собрали несколько статей о возникновении или ухудшении течения онкологии у вакцинированных или переболевших ковидом пациентов. Статьи выбирались прицельно те, где такое стечение событий имело место. Да, есть огромный соблазн связать это как с прививкой, так и с самим коронавирусом. Но мы не можем сравнить эти данные с частотой возникновения или прогрессирования онкологии у тех, кто не был привит и не болел COVID-19, а значит, не можем и сделать однозначный вывод о наличии причинно-следственной связи", — заключает специалист.

Не реагировать на триггеры в новостях довольно сложно, ведь сам формат рассчитан на эмоциональный отклик и вовлечение читателя, добавляет Антонина Обласова. "Наш мозг хочет простых причинно-следственных связей и лаконичных объяснений. Увы, у науки их для нас не так много. Если сложно это принять, если новостные сообщения вызывают страх и панику, то стоит уделить внимание информационной гигиене: читать только те источники, которым вы доверяете. И напоминать себе, что новости не всегда транслируют объективную картину", — рекомендует эксперт.

В США опубликованную работу раскритиковал авторитетный американский онколог Дэвид Горски. Он сделал подробный разбор, где, в частности, указал, что для сбора данных исследователи использовали сайты противников вакцинации, а также допускали ошибки в интерпретации материалов других исследователей. Горски считает, что авторы предвзято отобрали исследования, которые, по их мнению, могут служить убедительными доказательствами связи вакцинации против COVID-19 с повышенным риском развития рака. "Это прекрасный пример того, как телегу ставят впереди лошади. Нет убедительных доказательств того, что вакцинация против COVID-19 вызывает новые злокачественные новообразования или ускоряет развитие уже существующих. Безусловно, в этой обзорной статье были представлены лишь предположения, основанные на тщательно отобранных статьях, и даже в этом случае представленные аргументы не были достаточно убедительными", — подчеркивает Горски.