Верник: Золотовицкий не афишировал болезнь коллегам

Причиной смерти ректора Школы-студии МХАТ стало онкологическое заболевание

Редакция сайта ТАСС

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ректор Школы-студии МХАТ заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий играл на сцене до последнего и не распространялся о своей болезни даже коллегам. Воспоминаниями о мастере в беседе с ТАСС поделился заместитель директора МХТ им. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.

Золотовицкий умер 14 января. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Актеру было 64 года.

"Игорь Яковлевич никогда не распространялся на тему болезни. Шутил, острил, но на тему болезни категорически ни с кем не говорил. Я его видел: он был в тонусе, всегда в хорошем настроении. Не знаю, что творилось у него в душе, но "внешне" Золотовицкий всегда вел себя очень достойно. Всегда с юмором, в любой ситуации", - сказал Верник.

Собеседник агентства добавил, что Золотовицкий "до последнего" играл в театре, на сцене МХТ им. Чехова. "Игорь Яковлевич, - говорит он, - был занят в спектакле "Винни-Пуховские чтения" Евгения Гришковца: там у него была блистательная роль, одна из главных. В сентябре он в последний раз сыграл в "Самоубийце" - там тоже исполнял одну из главных ролей. Это замечательная постановка Николая Рощина. На сцену родного театра последний раз Золотовицкий вышел 27 декабря: участвовал в спектакле Юрия Стоянова "Игра в "Городки". То есть он лечился, но оставался в строю до последнего".

В заключение Верник отметил, что актер был госпитализирован в январе 2026 года. "Игорь Яковлевич всегда и всем помогал, - констатировал он. - Если в театре у кого-то случались проблемы со здоровьем, обращались к Золотовицкому. И он подключал все свои связи. А себя спасти не смог…".