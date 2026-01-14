"Абсолютный мхатовец". Каким запомнили Игоря Золотовицкого

Заслуженный артист РФ умер 14 января в возрасте 64 лет

Редакция сайта ТАСС

Заслуженный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер 14 января в возрасте 64 лет.

Соболезнования выразили коллеги артиста, среди которых ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский, министр культуры РФ Ольга Любимова и другие.

"Абсолютный мхатовец"​​

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Золотовицкий сыграл ключевую роль в сохранении и защите традиций Школы-студии МХАТ и оставил глубокий след в истории отечественного театрального образования.

"Большое горе для театрального искусства России, большое горе для всей театральной общественности, большое горе для его студентов, потому что Игорь [Золотовицкий] был замечательным ректором школы-студии художественного театра. <…> Он оказался достойным преемником великих руководителей студии-школы МХАТ, он сохранял великие традиции театра, которые всегда отстаивал", - сказал Швыдкой.

Он отметил, что Золотовицкий органично объединял не только искусство психологического реализма, но и нравственные и этические основы, на которых строился МХАТ. "Он был человеком, который по своему внутреннему устройству, по профессиональной вере был абсолютным мхатовцем. Как ученик Олега Николаевича Ефремова и Олега Павловича Табакова, он впитал в себя не только великое искусство психологического реализма, которое отличает МХАТ, но и те нравственные этические принципы, на котором театр был основан. Он был великим общественником", - добавил Швыдкой.

Он также подчеркнул общественную значимость Золотовицкого. "Он был человеком ярко выраженного общественного темперамента. Не случайно долгие годы он возглавлял Дом актера, потому что прекрасно понимал, насколько театр важен для формирования у общества представлений о высоких духовных, нравственных и социальных ценностях", - отметил он. По его словам, Золотовицкий обладал редким чувством ответственности перед профессией и театральным сообществом.

Говоря о месте артиста в истории МХАТ, Швыдкой подчеркнул, что тот считал своей личной обязанностью сохранять и отстаивать традиции театра. "Игорь будет жить в нашей памяти, мы его никогда не забудем, но его нет, и место его никем не будет занято", - заключил он.

"По-настоящему талантливый человек"

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов назвал ректора Школы-студии МХАТ многогранным и талантливым человеком.

"Два года назад мы вместе запускали большой юбилейный проект к 80-летию школы-студии, он создавался при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С Игорем Яковлевичем открывали тематическую выставку о педагогах, обучавших будущих артистов десятилетия назад и передающих им знания сегодня. <...> Ректор в сборе экспозиции принимал самое деятельное участие, еще раз доказав, совсем такой цели не имея, каким многогранным может быть по-настоящему талантливый человек", - написал он в Telegram-канале.

"Ушел на взлете своего творческого пути"

Золотовицкий был блистательным артистом, замечательным человеком, он ушел на взлете своего творческого пути, сказал ТАСС ректор Театрального института имени Бориса Щукина народный артист РФ Евгений Князев.

"Я даже не знаю, какие слова стоит подобрать, чтобы вспомнить, каким замечательным и остроумным человеком он был. <...> Приходится прощаться с товарищами и друзьями своей юности, и это очень трудно. Он также был замечательным театральным артистом. И вот он ушел, когда его творчество было на взлете. Мне бесконечно больно", - сказал Князев.

"Имел редчайший талант выдающегося импровизатора"

Народный артист РФ Константин Райкин и Российский государственный театр "Сатирикон" им. Аркадия Райкина отметили дар и талант Золотовицкого.

"Умер Игорь Золотовицкий - ректор Школы-студии МХАТ, выдающийся педагог, прекрасный артист, порядочнейший и добрейший человек. <...> Он внес огромный вклад в создание и становление моего первого курса в Школе-студии МХАТ, где тоже преподавал, к моему счастью. А еще у Игоря был редчайший талант выдающегося импровизатора, обладающего даром мгновенной остроумнейшей реакции: его реплики и репризы - просто шедевры импровизации и остроумия", - говорится в соболезновании в Telegram-канале театра.

Райкин назвал Золотовицкого уникальным актером, отметив его чувство юмора и трагический дар. "Осиротели его замечательные и талантливейшие мальчики, Алексей и Саша. И замечательная жена Вера, которая всегда была рядом - и в горе, и в радости, и в театре, и в Школе-студии. Осиротели его замечательные ученики и коллеги, которые его очень любили. Мы выражаем вам бесконечное сочувствие и оплакиваем вместе с вами эту невосполнимую, немыслимую потерю", - отмечается в сообщении.