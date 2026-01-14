Заславский отметил вклад Золотовицкого в развитие Школы-студии МХАТ

Ректор ГИТИСа выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного артиста РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Школа-студия МХАТ под руководством заслуженного артиста РФ, ректора учебного заведения Игоря Золотовицкого стала одним из самых передовых театральных вузов. Такое мнение ТАСС высказал ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, выразив соболезнования в связи с уходом артиста.

Золотовицкий умер в возрасте 64 лет. Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание желудка.

"Он замечательный актер, и для меня это особенно больно, потому что он был коллегой. Я смотрел, как он удивительно сочетает актерскую работу с педагогической, это был один из самых лучших педагогов Школы-студии-МХАТ. <…> На мой взгляд, он был очень хорошим ректором, который последовательно отстаивал интересы Школы-студии МХАТ. При нем она стала одним из самых передовых театральных учебных заведений. Все новые практики, новые тренинги, новые подходы проходили апробацию именно в Школе-студии МХАТ. Мы [ГИТИС] и все другие [театральные] школы с этой точки зрения более консервативны", - сказал Заславский.

Золотовицкий обладал "чувством таланта", которое, по словам Заславского, особенно важно иметь педагогу. "Рассмотреть талант, среди нескольких тысяч человек увидеть 20, из которых потом что-то получится, - это невероятная педагогическая интуиция, которая у него была", - отметил ректор ГИТИСа.

Заславский выразил соболезнования семье артиста, Школе-студии МХАТ и Московскому художественному театру (МХТ) имени А.П. Чехова, где Золотовицкий был одним из ведущих актеров. Ректор ГИТИСа также отметил, что Золотовицкий был директором Центрального дома актера имени Яблочкиной и постоянно принимал участие в его капустниках. "Его чувство юмора было невероятным, и тоже в этом был его редкий талант", - сказал Заславский.