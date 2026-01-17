Хозяйка самого красивого кота мира рассказала, как решиться на заведение питомца

Важно принимать такое решение, учитывая особенности своего характера, указала обладательница абиссинского кота-победителя Дарлена Флера Далмора Блэка Дарья Грузинова

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Решение завести кота надо принимать, учитывая особенности своего характера и только после посещения кошачьих выставок, которые регулярно проходят в столице и других городах страны. Об этом в интервью ТАСС рассказала хозяйка абиссинского кота-победителя Дарья Грузинова.

Читайте также За кулисами с самым красивым котом в мире: звездный абиссинец Далмор пришел на интервью

Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк одержал победу в рейтинге Всемирной федерации кошек в 2025 году, обойдя 1,5 тыс. других котов из разных стран мира. Он набрал более 19,7 тыс. баллов среди почти 1,5 тыс. участников рейтинга. Победителя среди котов отбирали по балльно-рейтинговой системе. В течение года коты должны были участвовать в различных выставках, где их оценивали эксперты международного уровня из разных стран.

"Если человек хочет завести кота, для начала надо понять свой характер и к чему вы готовы. Главным ориентиром при выборе должно стать понимание - хотите вы спокойного или активного питомца", - пояснила она.

Перед тем, как завести кота или кошку, стоит сходить на их выставки: там представлены практически все породы, пояснила Грузинова. "В Москве они проходят практически каждую неделю. На выставки стоит ходить, чтобы пообщаться с заводчиками и посмотреть, какие породы вам нравятся", - сказала собеседница агентства