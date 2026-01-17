ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Иск Банка России к Euroclear
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Хозяйка самого красивого кота мира рассказала, как решиться на заведение питомца

Важно принимать такое решение, учитывая особенности своего характера, указала обладательница абиссинского кота-победителя Дарлена Флера Далмора Блэка Дарья Грузинова
Редакция сайта ТАСС
09:12
© ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Решение завести кота надо принимать, учитывая особенности своего характера и только после посещения кошачьих выставок, которые регулярно проходят в столице и других городах страны. Об этом в интервью ТАСС рассказала хозяйка абиссинского кота-победителя Дарья Грузинова.

Читайте также

За кулисами с самым красивым котом в мире: звездный абиссинец Далмор пришел на интервью

Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк одержал победу в рейтинге Всемирной федерации кошек в 2025 году, обойдя 1,5 тыс. других котов из разных стран мира. Он набрал более 19,7 тыс. баллов среди почти 1,5 тыс. участников рейтинга. Победителя среди котов отбирали по балльно-рейтинговой системе. В течение года коты должны были участвовать в различных выставках, где их оценивали эксперты международного уровня из разных стран.

"Если человек хочет завести кота, для начала надо понять свой характер и к чему вы готовы. Главным ориентиром при выборе должно стать понимание - хотите вы спокойного или активного питомца", - пояснила она.

Перед тем, как завести кота или кошку, стоит сходить на их выставки: там представлены практически все породы, пояснила Грузинова. "В Москве они проходят практически каждую неделю. На выставки стоит ходить, чтобы пообщаться с заводчиками и посмотреть, какие породы вам нравятся", - сказала собеседница агентства 

Россия