В Заполярье разработают правила для занятий айс-флоатингом

Такая необходимость возникла после того, как 1 января унесло течением женщину во время этого популярного среди туристов вида отдыха

МУРМАНСК, 16 января. /ТАСС/. Власти Мурманской области совместно с туристическим сообществом и сотрудниками МЧС разработают правила для занятий айс-флоатингом (купанием в утепленных плавучих гидрокостюмах) в акваториях рек и морей, сообщила журналистам министр туризма и предпринимательства региона Марта Говор. Такая необходимость возникла после того, как 1 января унесло течением женщину во время этого популярного среди туристов вида отдыха.

"Все стороны, которые так или иначе в теме айс-флоатинга в Мурманской области подключены и сегодня с нами. Будем совместно работать над тем, как это можно урегулировать, правильно обличить в понятную форму и для туриста, и для предпринимателя, который собирается работать по данному направлению, чтобы это было в первую очередь безопасно", - сказала Говор.

Она пояснила, что в России пока нет правил для занятий айс-флоатингом, Мурманская область станет пилотным регионом, где они будут разработаны. "Это и не купание в чистом виде, и не прогулки на лодке, поэтому есть такой небольшой пробел, если можно так сказать, в регулировании. Коллеги из других регионов РФ обращаются к нам, потому что у них тоже есть такое туристическое направление. Конечно, всем бы не хотелось повторить то, что произошло", - заключила Говор.

Вечером 1 января во время группового айс-флоатинга женщину унесло течением в реке Тулома, до сих пор ее местонахождение неизвестно. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Генеральное консульство Республики Белоруссия в Санкт-Петербурге сообщало, что пропавшая женщина - гражданка этой страны.