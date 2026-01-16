В Москве оборудовали 40 площадок для крещенских купаний

Купели откроются 18 января в 18:00 и будут работать до 18:00 19 января

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Купели оборудовали в Москве накануне Крещения по 40 адресам. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В Москве оборудовали 40 площадок для крещенских купаний. Купели откроются 18 января в 18:00 и будут работать до 18:00 19 января. Об этом сообщил Сергей Собянин", - значится в публикации.

Отмечается, что площадки расположили во всех административных округах, кроме Центрального. Часть обустроили в московских парках. В их числе "Северное Тушино", "Серебряный бор", "Покровское-Стрешнево", "Фили", "Митино" и Воронцовский парк, природно-исторический парк "Москворецкий", а также зона отдыха "Левобережье", музей-заповедник "Царицыно" и другие локации. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте zima.mos.ru (нужно выбрать тип площадки "Крещенские купели").