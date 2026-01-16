В Воронеже завершили ремонт водовода после коммунальной аварии

Из-за нее 236 домов оставались без холодной воды

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Ремонтные бригады устранили коммунальную аварию на водоводе на улице Кривошеина в Воронеже, в результате которой 236 домов остались без холодной воды. Об этом говорится в сообщении компании "Росводоканал Воронеж".

"Ремонт водовода по ул. Кривошеина полностью завершен. Специалисты установили свертную муфту на поврежденном участке трубы и открыли задвижки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на наполнение системы водоснабжения понадобится некоторое время. Его восстановление зависит сразу от нескольких факторов: этажность дома, наличие повысительно-насосной станции и расположение дома.

"После отключения водоснабжения вода на некоторое время может изменить цвет. Это происходит из-за того, что трубы остаются без воды и контактируют с кислородом, вследствие чего моментально покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся", - сообщили в компании, отметив, что сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы.

Ранее авария на водоводе диаметром 600 мм привела к отключению холодной воды в 236 домах по улицам Кривошеина, Домостроителей, Энтузиастов, Матросова, Новаторов, Ударная, Броневая.