Опубликованы фото первого в РФ беспилотного поезда метро перед выходом на линию

Состав продемонстрируют прибывшему на площадку президенту России Владимиру Путину, поезд представит встретивший главу государства мэр Москвы Сергей Собянин

© Антон Морозов/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Поезд "Москва-2026" - первый в России беспилотный состав метрополитена - установлен на предрейсовой колее в электродепо "Аминьевское" и полностью готов к выходу в первый рейс, передает корреспондент ТАСС.

Восьмивагонный состав, который производится в Мытищах, работает на отечественном ПО и готов к эксплуатации в ритме московского метро.

В 2026 году уже будут начаты поездки поезда в беспилотном режиме, но пока тестовые - без пассажиров. Начать полноценную работу, перевозя пассажиров, планируется уже в 2027 году, а в 2030 году должна появиться первая линия, работающая в беспилотном режиме как комплекс.

Электродепо "Аминьевское" - одно из самых новых в Москве, оно было открыто в январе 2024 года. Вместе с "Нижегородским" оно обслуживает Большую Кольцевую линию московского метро.