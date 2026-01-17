Эксперт Карпенко рассказал, кому запрещено окунаться в прорубь на Крещение

погружаться в холодную воду нельзя при плохом самочувствии, а также тем, кто перенес пиелонефрит, цистит, простатит, инфаркт, инсульт, ЧМТ, или страдает от язвы, диабета или эпилепсии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Людям с гипертонией, перенесенным инфарктом или инсультом, любыми ОРВИ и даже невысокой температурой категорически запрещено купание в проруби на Крещение. Об этом сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

"Если у вас есть что-то из этого списка, рассматривайте прорубь только со стороны, риск неоправдан: гипертония, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, перенесенные инфаркт или инсульт (менее года назад), сердечная недостаточность или нарушения ритма сердца, любые ОРВИ, грипп, COVID-19, ангина, отит, гайморит, даже невысокая температура тела около 37 градусов. Купание - это удар по иммунитету и увеличение риска осложнений", - сказал он.

Также от купания в проруби рекомендовано воздержаться людям, у которых есть или были такие заболевания как язва, пиелонефрит, цистит, простатит, эпилепсия, ЧМТ, диабет.

"Температура воды ниже +5 градусов - это уже зона экстремального холодового шока для неподготовленного человека. Температура воздуха ниже -10, особенно при сильном ветре - высокий риск мгновенного обморожения кожи и слизистых дыхательных путей. Перепад температур "воздух-вода" более 20 градусов - максимальная нагрузка на сосуды. Опасность определяет не только температура, а ваша готовность, состояние здоровья и внешние условия", - подытожил он.