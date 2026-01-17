Россиян призвали отказаться от алкоголя в крещенскую ночь

Окунаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения грозит обморожением, а также обострением сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Погружение в прорубь в состоянии алкогольного опьянения несет в себе риск обморожения, обострения сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, вплоть до синдрома внезапной смерти. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы доктор медицинских наук Андрей Тяжельников.

"Под действием алкоголя все чувства притупляются. Человек не может соотнести свое состояние с теми опасностями, которые есть вокруг: оценить температуру воды, состояние самой проруби, подходов к ней. Именно поэтому мы подчеркиваем, что в состоянии алкогольного опьянения ни в коем случае нельзя погружаться в прорубь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в первую очередь окунание в прорубь противопоказано для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Экстремально низкая температура воды грозит инфарктами и внезапной остановкой сердца из-за спазма сосудов.

"Кроме этого, люди проходят купаться в неорганизованные места, где нет соответствующей инфраструктуры, медиков, которые могут оказать первую помощь. В результате легко нанести себе банальные механические травмы. Например, поскользнуться на скользких ступенях, порезаться о льдину. Если человек ко всему прочему находится в нетрезвом виде, оценить реальную опасность достаточно трудно: всего за несколько минут можно получить переохлаждение и обморожение", - добавил Тяжельников.

Также не рекомендуется окунаться в прорубь на полный желудок - это грозит обострением желудочно-кишечных заболеваний, в частности, гастрита и колита. Готовиться к купанию в ледяной воде лучше заранее - проветривания, растирания, обливания - помогут сделать крещенский ритуал безопасным, заключил собеседник агентства.

Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что температура воздуха на Крещение в Москве будет примерно на 6 градусов ниже нормы и может достичь минус 17 градусов ночью.