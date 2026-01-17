Сыновья Игоря Золотовицкого рассказали о последних словах отца

Алексей и Александр Золотовицкие поблагодарили пришедших на церемонию прощания

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сыновья ректора Школы-студии МХАТ заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого Алексей и Александр Золотовицкие на церемонии прощания с мастером рассказали о последних словах отца.

"Спасибо вам большое за ту любовь, которую вы дарите папе. Мы это чувствуем. Папины последние слова были, когда его должны были увести в реанимацию, когда он был в тяжелом состоянии, он <...> очень сосредоточенно посмотрел и сказал: "ВО!". Он вот так ушел. Мне кажется, это был последний урок, который он нам дал", - сказал Алексей со сцены.

Золотовицкий ушел из жизни утром 14 января в больнице из-за рака желудка. Актеру было 64 года. Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким проходила на сцене МХТ им. А. П. Чехова. Сотни людей пришли проститься с мастером. Отпевание актера пройдет в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в 13:00 мск, после чего актера похоронят на Троекуровском кладбище.