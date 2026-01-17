Стоимость изъятой коллекции часов экс-мэра Сочи достигает 44,3 млн рублей

Активы Алексея Копайгородского были обращены в доход государства

СОЧИ, 17 января. /ТАСС/. Стоимость коллекции наручных часов, изъятой в доход РФ по иску Генпрокуратуры к бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, достигает порядка 44,3 млн рублей, следует из решения суда, с которым ознакомился ТАСС. В коллекцию вошли изделия марок Breguet, Patek Philippe, Cartier, Hublot и другие, самые дорогие из них оценены в 14 млн рублей.

16 января Хостинский районный суд Сочи в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры к Копайгородскому и аффилированным с ним лицам об обращении в доход государства активов на 1,6 млрд рублей, включая 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, в том числе элитное жилье около Эрмитажа в Санкт-Петербурге, 5 автомобилей Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, наручные часы зарубежных производителей и ювелирные изделия.

Так, согласно решению суда, в доход государства обращены несколько женских наручных часов Cartier - стоимостью 500 тыс., 1 млн и 1,2 млн рублей, мужские и женские наручные часы Breguet - стоимостью 900 тыс., 1,3 млн, 2 млн и 10 млн рублей, мужские и женские наручные часы Patek Philippe - стоимостью 300 тыс., 4 млн, 5 млн и 14 млн рублей, лимитированные женские наручные часы Hublot стоимостью 1,5 млн рублей, наручные часы Panerai стоимостью 834,3 тыс. рублей а также другие изделия стоимостью от 25 тыс. до 1 млн рублей.

Копайгородский был главой Сочи с 11 сентября 2019 года до 14 мая 2024 года, 25 сентября 2024 года он был заключен под стражу по делу о присвоении в особо крупном размере. Как отмечали в Генпрокуратуре, чиновник при посредничестве жены Янины Копайгородской получил в Сочи от представителей коммерческих организаций 248 млн рублей с марта 2022 года по май 2024 года. Взамен он обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и общее покровительство.