У экс-мэра Сочи изъяли драгоценности стоимостью 51,3 млн рублей

Самым дорогим украшением стало кольцо с сапфиром, его оценили в 13 млн рублей

СОЧИ, 17 января. /ТАСС/. Бриллиант в два карата стоимостью 3,5 млн рублей и другие ювелирные изделия общей стоимостью порядка 51,3 млн рублей изъяли в доход РФ по иску Генпрокуратуры к бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и аффилированным с ним лицам, следует из решения суда, с которым ознакомился ТАСС. Самым дорогим украшением стало кольцо с сапфиром, его стоимость оценена в 13 млн рублей.

Хостинский районный суд Сочи 16 января в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры к Копайгородскому и аффилированным с ним лицам об обращении в доход государства активов на 1,6 млрд рублей, включая 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, в том числе элитное жилье около Эрмитажа в Санкт-Петербурге, 5 автомобилей Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, наручные часы зарубежных производителей и ювелирные изделия.

Согласно решению суда, в доход государства обращены драгоценный камень - бриллиант - размером 2 карата стоимостью 3,5 млн рублей, женское кольцо с сапфиром синего цвета стоимостью 13 млн рублей, женское кольцо с изумрудом зеленого цвета стоимостью 11 млн рублей, серьги с сапфиром синего цвета стоимостью 12 млн рублей, серьги с изумрудом зеленого цвета стоимостью 11 млн рублей.

Среди других изъятых украшений - броши стоимостью от 40 до 120 тыс. рублей, подвески, цепочки, кольца, серьги и крестик.

Копайгородский был главой Сочи с 11 сентября 2019 года до 14 мая 2024 года, 25 сентября 2024 года он был заключен под стражу по делу о присвоении в особо крупном размере. Как отмечали в Генпрокуратуре, чиновник при посредничестве супруги Янины Копайгородской получил в Сочи от представителей коммерческих организаций 248 млн рублей с марта 2022 года по май 2024 года. Взамен он обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и общее покровительство.