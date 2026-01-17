В Москве накануне Крещения обеспечат временное водоснабжение церквей и храмов

Там, где прокладка временных трубопроводов невозможна, специалисты обеспечат подвоз воды автоцистернами

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Власти Москвы в преддверии праздника Крещения организуют дополнительное водоснабжение церквей и храмовых комплексов, не подключенных к системе централизованного водоснабжения, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Традиционно проведем мероприятия по организации временного водоснабжения церквей и храмовых комплексов, не подключенных к системе централизованного водоснабжения. Работы выполняем по предварительным заявкам, для каждого объекта подбирается индивидуальное решение", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.

Уточняется, что в ряде приходов будет организовано временное водоснабжение с использованием трубопроводов. В частности, такие меры будут приняты в храмах Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" в районе Коньково.

Там, где прокладка временных трубопроводов невозможна, специалисты обеспечат подвоз воды автоцистернами. Такая мера будет применена, в частности, в храмах Святой Равноапостольной Нины в Черемушках и иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет" в городском округе Московский.

В ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей будут дежурить наряды спасателей и пожарных. Также приняты дополнительные меры безопасности при проведении крещенских купаний, которые в 2026 году пройдут на 40 специально оборудованных площадках.