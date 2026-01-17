В Подмосковье для крещенских купаний оборудуют более 200 мест

Большинство из них откроют вечером 18 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 200 мест оборудуют в Подмосковье для крещенских купаний, большинство из которых будет открыто вечером 18 января. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в Max.

Читайте также Где окунуться в прорубь на Крещение в Москве

"Более 200 мест для крещенских купаний оборудуем в Подмосковье в этом году. Большая часть будет открыта вечером 18 января и проработает до конца 19 января", - отметил губернатор.

Как сообщается, все площадки будут оборудованы комфортными подходами и безопасными спусками в воду. Кроме того, будет организована понятная навигация, установлены теплые раздевалки, обогреватели и горячий чай, туалеты, парковки. "Продлим работу общественного транспорта до 3 часов ночи, чтобы добираться до купелей было удобно всем", - добавил он.

На всех официальных купелях будут дежурить спасатели, полиция и бригады скорой помощи, проинформировал губернатор. "Крещенские купания должны быть безопасными. Если вы планируете окунуться - выбирайте только организованные места", - завершил Воробьев.