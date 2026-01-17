Жителей дома в Ростове-на-Дону переселят во временное жилье после атаки ВСУ

Поврежденный подъезд находится под угрозой обрушения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Подъезд многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, поврежденного в результате атаки БПЛА 14 января, находится под угрозой обрушения. Об этом сообщил глава администрации Советского района города Никита Паремузов.

В ночь на 14 января военные отразили атаку БПЛА в Ростове-на-Дону. Пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, один человек погиб. В многоквартирном доме были повреждены квартиры, власти развернули для его жителей пункт временного размещения.

"Жителям пострадавшего дома сразу было предложено жилье маневренного фонда в Октябрьском и Пролетарском районах, - написал Паремузов в своем Telegram-канале. - Еще раз хочу обратить внимание - сейчас существует угроза обрушения пострадавшего подъезда".

Он уточнил, что администрация района готова оказать помощь людям, решившим воспользоваться жильем маневренного фонда, в переводе детей в школы и детские сады по месту временного проживания.

Паремузов добавил, что для безопасности людей вход в квартиры подъезда, которому угрожает обрушение, закрыт. Эксперты работают над укреплением несущих стен. После этого жильцов смогут впустить в квартиры, чтобы они могли забрать документы и ценные вещи.