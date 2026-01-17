В Мелитопольском округе частично нет света

Зафиксировано аварийное отключение электроэнергии

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Подача электричества частично приостановлена в Мелитопольском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации округа.

"Частичное отсутствие электроэнергии в Мелитопольском муниципальном округе. В настоящее время зафиксировано аварийное отключение электроэнергии", - сказано в сообщении.

Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщал, что в регионе продолжаются восстановительные работы на объектах электросетевого хозяйства, поврежденных в результате ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре региона 14-16 января.