Матвиенко: память о подвиге ленинградцев должна быть передана новым поколениям

Необходимо делать все, чтобы донести эту правду и до молодежи других стран, заявила председатель Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

© Совет Федерации/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Священная память о подвиге жителей блокадного Ленинграда, как и ужасающая правда о действиях нацистов в годы Великой Отечественной войны, должна быть сохранена и передана следующим поколениям. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в обращении по случаю 83-летия со дня прорыва блокады Ленинграда.

"Дорогие петербуржцы, сегодня день, в который мы неизменно отдаем дань памяти бессмертному подвигу жителей и защитников нашего города. Вместе с вами я склоняю голову перед их мужеством, стойкостью, перед их величием. <…> Священная память о подвиге ленинградцев, как и страшная правда о человеконенавистнических преступлениях, зверствах, пришедших на нашу землю европейских фашистов, без искажений, без изъятий, без умалчивания, должна быть сохранена и передана новым поколениям, молодым россиянам. Мы обязаны делать все, чтобы донести эту правду и до молодежи других стран", - сказала председатель СФ.

Именно в этот день, в 1943 году, как отметила Матвиенко, "планы немецкого командования, войск и соединений других фашистских европейских стран сломить дух ленинградцев через чудовищный по масштабу и беспримерный по жестокости геноцид, окончательно разрушились".

Успешный исход наступательной операции "Искра" разорвал смертельную петлю вокруг Ленинграда, дал надежду ленинградцам на то, что "самые тяжелые дни позади", отметила Матвиенко. "Еще более укрепил дух защитников города и всего советского народа, направил силы бойцов Красной Армии на достижение полной победы в битве за Ленинград, полной победы в войне с фашизмом. Наши деды и прадеды выстояли и победили", - добавила она.

О блокаде

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает миллион человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.