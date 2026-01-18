В Хакасии устранили повреждение рельса

Движение поездов восстановлено

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Повреждение рельса, лопнувшего в Хакасии из-за аномальных морозов, устранено. Движение поездов восстановлено, сообщил замглавы региона Дмитрий Бученик.

"Повреждения на железной дороге в Аскизском районе устранены. Полотно восстановлено полностью. Проход поездов с составами в настоящее время возобновлен без задержек", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее на перегоне Нанхчул - Бискамжа в Хакасии лопнул рельс из-за аномальных морозов до 45 градусов. Движение железнодорожного транспорта было временно остановлено.