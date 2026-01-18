В Башкирии завели дела против владельца утонувшей в озере отары овец

Мужчину привлекли к ответственности за нарушение водоохранного законодательства

УФА, 18 января. /ТАСС/. Административные дела за нарушение водоохранного законодательства завели в Башкирии против владельца утонувшей в озере отары овец, сообщили ТАСС в прокуратуре республики.

"Принято решение о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по ст. 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта) и ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому назначению)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в сентябре владельца овец уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения. "По результатам рассмотрения ИП Усубян Т. М. привлечен к административной ответственности", - отметили в ведомстве. Кроме того, контролирующие органы объявили предостережение владельцу овец.

14 января в Госкомитете Башкирии по ЧС сообщили ТАСС, что спасатели в Башкирии завершили основные работы по извлечению из озера овец, которые провалились под лед в декабре. Из озера достали 1 340 овец. При этом в ведомстве пояснили, что в течение месяца водолазы будут периодически продолжать исследовать озеро.

16 декабря поступило сообщение о том, что на озере Узеть в Бирском районе Башкирии провалились в ледяную воду более 200 баранов. Работу по извлечению погибших животных вели спасатели Госкомитета региона по ЧС и уфимский поисково-спасательный отряд МЧС России. На месте также работал сотрудник Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. Как сообщили в ведомстве, ведется контроль за процессом утилизации биологических отходов.