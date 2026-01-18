В Кабардино-Балкарии открыли купели для православных

Купания организовали в Прохладненском и Майском районах, а также в столице республики

НАЛЬЧИК, 18 января. /ТАСС/. Купели, где верующие смогут окунуться на Крещение, открыли в Прохладненском и Майском районах Кабардино-Балкарии, а также в столице республики, сообщили ТАСС в Нальчикском благочинии Пятигорской и Черкесской епархии Русской православной церкви.

"Купели открыли в нескольких точках в районах республики. Также сделали купель в соборе Симеона Столпника в столице Кабардино-Балкарии. Организованное купание будет у нас. Но, конечно, ежегодно православные также самостоятельно посещают и другие водоемы, есть даже те, кто купается в реке Нальчик", - рассказал благочинный Нальчикского округа епархии Валентин Бобылев.

В Кабардино-Балкарии оборудовали несколько специализированных площадок. Это купели в храме города Прохладного, а также в церкви селения Благовещенка и в канале этого населенного пункта. Кроме того, купание организовали в храме Александра Невского в станице Александровской Майского района.

В МЧС региона отметили, что для обеспечения безопасности населения сотрудники ведомства несут дежурство на объектах, где пройдут купания.

Бассейн с термальной водой в санатории "Долина Нарзанов" также освятили. Искупаться в лечебном водоеме могут и отдыхающие курорта "Нальчик". "Ежегодно сотни православных верующих проводят обряд купания в нашем бассейне с термальной водой. Для многих отдыхающих, которые едут к нам со всей страны, это уже добрая традиция", - сообщил ТАСС директор санатория Ибрагим Чапаев.