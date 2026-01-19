Данные о концертах Долиной в Обнинске и Брянске появились на сайте артистки

В Обнинске из 595 мест в зале выкуплено около 20%, в Брянске занято около 15%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Данные о концертах народной артистки России Ларисы Долиной в Обнинске и Брянске, запланированные на 8 и 9 марта, появились на официальном сайте певицы, передает корреспондент ТАСС.

По подсчетам корреспондента, в Обнинске из 595 мест в зале выкуплено около 20%, в Брянске занято около 15% из 807 мест.

Ранее информация об этих концертах была только на сервисе "Яндекс афиша", на официальном сайте артистки данные о выступлениях отсутствовали. В СМИ стали писать об отменах концертов, однако в беседе с ТАСС представители площадок сообщили, что концерты состоятся по расписанию.

В городском дворце культуры Обнинска и в ДК БМЗ Брянска запланированы концерты Долиной "Юбилей в кругу друзей. На бис". Эти выступления являются версией большой юбилейной программы, с которой выступила 70-летняя артистка в свой день рождения в Государственном Кремлевском дворце 10 сентября 2025 года.