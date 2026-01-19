Готье назвал опасной пересадку органов генномодифицированных животных людям

На данном этапе генная модификация животных не позволяет полностью контролировать реакцию отторжения, подчеркнул главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Трансплантация органов генномодифицированных животных на данный момент не является безопасной, поскольку существует высокий риск отторжения органов организмом человека, что в результате приведет к его гибели. Об этом сообщил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

Ранее эмбриолог, генеральный директор компании "М-Геномика" Эдуард Чуйко сообщил ТАСС о том, что генетически модифицированная свинья, органы которой будут пригодны для трансплантации человеку, может быть создана в России к 2030 году. Уточнялось, что это первый проект такого рода в стране, который может помочь решить критическую проблему дефицита донорских органов.

"Все-таки на данном этапе генная модификация животных не обеспечила бы полный контроль над реакцией отторжения [пересаживаемого органа организмом человека], то есть пока до этого не дошли. Но все-таки данная опция может рассматриваться в качестве моста к трансплантации. И здесь есть важный морально-этический аспект. Это, конечно, связано с тем, что человек не должен являться при этом моделью для отработки методики, как мы наблюдали в США, - две трансплантации сердца от свиньи, которые кончились гибелью пациентов", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Готье уточнил, что НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова совместно с Курчатовским центром запланировали исследования по изучению возможности использования геномодифицированных свиней в качестве доноров органов для приматов. Исследование является долгим, сложным и дорогостоящим, однако в будущем позволит открыть новые возможности и перспективы в этом направлении.

"Что касается новосибирцев: молодцы, если получится. Но, по -моему, они поторопились со сроками из-за объема исследований. Но, в принципе, это правильное направление", - заключил он.