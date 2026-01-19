В ОП считают реалистичной идею о продлении работы детсадов до 20:00

Инициатива не потребует крупных бюджетных вложений, отметила зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Инициатива по продлению времени работы детских садов до 20:00 - реалистичная и быстровыполнимая мера, не требующая значительных бюджетных вложений. Такое мнение выразила ТАСС заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Наталья Москвитина.

"Продление времени работы детских садов до 20:00 - бюджетная мера, не требующая особых вложений и поиска сотрудников в условиях кадрового голода. Ранее много обсуждались социальные няни, однако быстро перейти к такой мере невозможно - это существенная статья расходов и отсутствие единого реестра сертифицированных нянь. Продление рабочего дня детских садов реалистично и быстро достижимо в ближайшее время силами занятых в сфере работников", - сказала она.

19 декабря президент России Владимир Путин на "Итогах года" указал на возможность продления времени работы детских садов. Как отметил глава государства, это может потребовать увеличения числа воспитателей.