Пригожин раскритиковал требования к румынской певице извиниться за русский язык

Паула Селинг имела право говорить на любом языке, и ей не за что просить прощения, уверен продюсер

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Требования к румынской певице Пауле Селинг извиниться за восклицание на русском языке во время отбора в эфире общественного телеканала подрывают все принципы демократии и международного права, она имела право говорить на любом языке, и ей не за что просить прощения. Такое мнение высказал ТАСС продюсер Иосиф Пригожин.

"Во-первых, румынской певице не за что извиняться. Я считаю, что это [подобная критика в сторону артистки] - большая ошибка. Во-вторых, атака на русский язык ни к чему хорошему никого не приведет. Дело все в том, что налицо подрыв всех принципов международного права, всех принципов демократии - они обрушились, как карточный домик. Нарушены принципы человеческой жизни", - сказал он.

По словам продюсера, он сильно удивлен, что победа "женщины с бородой" считается на Западе нормальной, а использование русского языка - нет. "Да хоть на китайском она бы сказала, хоть на арабском, она могла поздороваться с людьми на любом языке. Я считаю, что это глобальная ошибка, что сегодня подобное возможно. Не надо стесняться языка. Сегодня отдельно взятые люди бросили вызов обществу, все правила просто уничтожены", - заключил Пригожин.

Ранее стало известно, что румынскую певицу и члена жюри молдавского этапа конкурса "Евровидение" Паулу Селинг вынудили извиниться за восклицание "Молодец, Молдова!" на русском языке, прозвучавшее во время отбора в эфире общественного телеканала. Селинг написала в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что "приносит извинения всем, кого задели ее слова". Извинений от исполнительницы потребовали бывший пресс-секретарь президента Молдавии Майи Санду Игорь Захаров, бывший пресс-секретарь правительства Даниел Водэ, а также несколько телеведущих и общественных деятелей.

По статистическим данным, русским языком в Молдавии владеют более двух третей населения. Он имел статус языка межнационального общения, который был упразднен Конституционным судом в 2018 году под предлогом необходимости обновления положений закона. Вместе с тем, в молдавской конституции сказано, что государство признает и "охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков", используемых в стране.