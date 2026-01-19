Митрополит Варсонофий освятил купель у Петропавловской крепости

Окунуться в купели уже в первый час после открытия пришли десятки православных верующих

Редакция сайта ТАСС

© Александра Подервянска/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в праздник Крещения Господня освятил главную городскую иордань у Петропавловской крепости. Окунуться в купели уже в первый час после открытия пришли десятки православных верующих, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также Где окунуться в прорубь на Крещение в Москве

В Петербурге в этом году на Крещение установилась относительно теплая погода, днем температура воздуха - около минус 3 градусов. Для пришедших окунуться рядом с иорданью в крепости установлены теплые палатки для переодевания. После погружения петербуржцы делились друг с другом впечатлениями, фотографировались на фоне купели и Невы, а некоторые даже отметили, что "с удовольствием бы окунулись еще раз - так понравилось".

Иордань у Петропавловской крепости будет работать до 22:00 мск 19 января. Здесь же в течение дня проходит концертная программа с выступлением творческих коллективов и исполнителей. В 2025 году в главной городской купели окунулись более 10 тыс. человек, свыше 25 тыс. горожан побывали на праздничном мероприятии, отметили в Музее истории Санкт-Петербурга.

В городе 18 и 19 января оборудованы 17 мест для традиционных крещенских купаний. Безопасность верующих обеспечивают спасатели, на местах дежурят медики и волонтеры.

Утром 19 января митрополит Варсонофий возглавил праздничное богослужение в Николо-Богоявленском морском соборе, где в этот день отмечается и престольный праздник храма. Он также совершил чин освящения воды. На молитве в соборе присутствовали губернатор Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский.

К празднику завершилась реставрация главной храмовой иконы Никольского собора - иконы Николая Чудотворца, датируемой XVIII веком, сообщила пресс-служба Смольного. В 2024 году специалисты обнаружили на иконе трещины и повреждения, которые потребовали реставрации. Работы по восстановлению шли на протяжении двух лет. Сегодня, в Крещение, прихожане увидели икону в первозданном виде.