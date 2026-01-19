ТАСС: во время крещенских купаний медицинскую помощь получили около 10 человек

Серьезно пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Порядка 10 человек получили медицинскую помощь во время крещенских купаний на территории России, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Во время крещенских купаний в официально разрешенных местах медицинская помощь была оказана порядка в 10 случаях. Серьезно пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В большинстве случаев помощь была оказана на месте дежурными медиками и спасателями.

На территории России официально открыто порядка 3 тыс. купелей, которые оборудованы сходами в воду, настилами и раздевалками. Там дежурят спасатели, полиция и медики.

Праздник Крещения Господня называется также Богоявлением, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в Иордане Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. Многие люди в этот день, следуя народной традиции, участвуют в крещенских купаниях, идут "на иордани", чтобы окунуться в прорубь или облиться холодной водой.