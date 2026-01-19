Несколько сотен жителей Луганска окунулись в самую большую иордань в ЛНР

Обряд освящения купели провел митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон

© Юлия Рыкова/ ТАСС

ЛУГАНСК, 19 января. /ТАСС/. Несколько сотен жителей Луганска в праздник Крещения Господнего окунулись в самую большую в Луганской Народной Республике иордань, расположенную на территории луганского храма в честь святого апостола Андрея Первозванного, передает корреспондент ТАСС.

Обряд освящения купели провел митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон.

"Праздник богоявления пришел на смену праздника Рождества Христова. Мы вступили в новый год благости божьей, верим, что он будет благодатным для всех нас. Потому что каждому эта благодать нужна. И тот, кто сегодня пришел ее почерпнуть с помощью этой великой, святой воды - тот ее сохранит в своей душе, в своем сердце", - сказал владыка журналистам.

Все желающие могут окунуться в иордань до 22:00 мск 19 января.

У купели - единственной организованной в Луганске - организовано дежурство медиков, правоохранителей и спасателей. Для луганчан также работает полевая кухня, активисты луганского реготделения Народного фронта угощают всех желающих горячим чаем.

Про луганскую иордань

Купель при храме Андрея Первозванного - самая большая в ЛНР - выполнена в форме креста и вмещает 170 куб. м воды. По периметру крест составляет 72 м. Глубина наполняемой воды примерно 1,4 м - 1,5 м, чтобы человек мог погрузиться. Для ее заполнения понадобилось 17 водовозок.

Как сообщили ТАСС в администрации главы ЛНР, всего к празднику Крещения Господня на территории региона подготовили семь купелей: в Алчевске, Антраците, Брянке, Краснодоне, Луганске, Новопскове и Ровеньках - все они расположены в тыловых районах региона. Все иордани оснащены "согласно установленным нормам и правилам, обеспечивая безопасность верующих".