Патриарх Кирилл в крещенской проповеди назвал Путина православным вождем

Патриарх Московский и всея Руси также отметил положительное отношение власти к Русской православной церкви

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал президента России Владимира Путина искренне верующим православным вождем, отметив удивительно положительное отношение власти к Русской православной церкви. Об этом он заявил в проповеди на праздник Крещения Господня, произнесенной в Богоявленском кафедральном соборе столицы.

"В этот престольный праздник особенно благодарим Спасителя нашего, Его пречистую матерь за все те милости, которые объявлены были над народом нашим, над церковью нашей, за то время, в которое мы сейчас живем, когда без всякого стеснения и без всякого сомнения мы можем исповедовать свою веру и в храме публично, и где угодно, и никто не скажет ничего плохого. Мы дожили до того времени, когда и главой нашего государства является православный искренне, не как говорят, по протоколу, а по убеждениям православный вождь Владимир Владимирович", - сказал патриарх.

Предстоятель Русской церкви отметил, что положительные перемены свидетельствуют о чуде "по молитвам мучеников и святых угодников", благодаря которым благодать Божия "явилась над нашей некогда измученной безбожием страной".