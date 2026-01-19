В Челябинской области оказывают помощь девяти пострадавшим в ДТП с автобусом

Авария произошла на 3-м км автодороги Первомайский - Челябинск - Троицк в Коркинском округе

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Медики в Челябинской области, где днем столкнулись рейсовый автобус, бензовоз и грузовик, проводят дополнительное обследование девяти пострадавших, оказывают им медицинскую помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

"На месте ДТП в Коркинском городском округе бригадами скорой помощи направлены на дообследование в медицинские организации девять человек, в том числе три подростка. Всем оказывается медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.

Со ссылкой на пресс-службу областного полицейского главка сообщалось, что медики обследуют 14 человек после ДТП с участием рейсового автобуса в Челябинской области. По данным полиции, авария произошла около 10:00 (08:00 мск) на 3-м км автодороги Первомайский - Челябинск - Троицк в Коркинском округе. По предварительной информации, 58-летний водитель автобуса ПАЗ при объезде препятствия не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем. После этого автобус наехал на стоящий на обочине грузовик КамАЗ.