Лерчек испытывает проблемы с покупкой вещей для детей из-за ареста счетов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, обвиняемая в выводе денежных средств за рубеж, испытывает проблемы с приобретением вещей для своих детей из-за ареста счетов. Об этом ТАСС сообщил адвокат Лерчек Олег Бадма-Халгаев.

"У Лерчек арестованы и квартиры, и машины, и счета. Из-за этого она не может купить вещи даже для детей", - сказал он.

Ранее суд отказался снять арест с ювелирных украшений блогера.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через Интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Вишняк полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело выделено в отдельное производство.