В ДНР более 2,5 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях

Праздничные мероприятия в регионе прошли без происшествий

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Крещенские купания, объединившие в ДНР более 2,5 тыс. жителей, прошли без происшествий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"Свыше 2,5 тыс. жителей республики отметили Крещение Господне. К счастью, купания в регионе прошли без происшествий", - сказано в сообщении. Безопасность обеспечивали более 80 сотрудников ведомства и порядка 30 единиц техники.

В ряде городов ДНР, включая Донецк, Макеевку и Горловку, Иловайск и Шахтерск, местные власти решили не организовывать места для массовых купаний на фоне опасности ударов ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ряде муниципалитетов оборудуют места для купаний, напомнив о запрете на сбор более 50 человек. Руководитель региона совершил крещенское омовение на городском пруду в столице ДНР.