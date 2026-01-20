TRT Haber: ДНК-экспертизу найденного в Босфоре тела могут провести 21 января

В ближайшее время в Стамбул должна прибыть мать пропавшего в августе 2025 года пловца Николая Свечникова для опознания

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 20 января. /ТАСС/. ДНК-экспертиза для установления личности обнаруженного в Босфоре тела мужчины, который по предположению стамбульской полиции может быть пропавшим в августе 2025 года российском пловцом Николаем Свечниковым, может быть проведена 21 января. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читайте также Тайна исчезновения в Босфоре: куда мог пропасть российский пловец в оживленном проливе

Как сообщил ранее ТАСС адвокат семьи Свечниковых Альперен Чакмак, в Стамбуле в ближайшее время ожидают прибытия матери спортсмена, у которой будут взяты образцы крови для проведения ДНК-экспертизы. "Участие матери в процедуре, связанной с опознанием тела и проведением ДНК-экспертизы, обязательно", - сказал адвокат, не уточнив, сколько может занять сама экспертиза.

Тело мужчины вблизи причала Куручешме у набережной Бебек утром 20 января обнаружили с прогулочного катера, о чем сразу была проинформирована морская полиция. После предварительного осмотра оно было доставлено в бюро судмедэкспертизы. В тот же день туда на процедуру опознания тела была приглашена проживающая в Стамбуле родственница Свечникова Алена Караман.