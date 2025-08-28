Профессиональный тренер по плаванию Николай Свечников принимал участие в межконтинентальном заплыве через Босфор. Спортсмен должен был проплыть 6,5 км, но по каким-то причинам не финишировал. О судьбе спортсмена до сих пор ничего не известно, поисковая операция с привлечением беспилотников, водолазов и специальных сонаров длится с 24 августа. Безрезультатно.

При этом местные СМИ сообщали, что поиски были организованы только через 12 часов после предполагаемого времени исчезновения пловца. Как ТАСС рассказал старший на месте поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Евгений Слизовский, это промедление могло сыграть ключевую роль в судьбе Свечникова. "Спасательная операция началась достаточно с большим промедлением, а с задержкой выживаемость падает по экспоненте: чем позже начали, тем вероятность обнаружить живого человека ниже", — объяснил спасатель.

Как рассказала родственница Свечникова Алена Караман, турецкая полиция и морская служба изначально не давали никакой информации. По ее словам, также не организовывались группы поиска пропавшего россиянина. "Никакой поисковой программы я лично не видела. Кто-то говорил, что видел его посреди Босфора, что он лежал там звездочкой… В полиции тоже частично кто-то знает, морская служба якобы ищет, но я просила дать доказательства, мне никто ничего не показал", — сказала Караман.

Слизовский объяснил, что с учетом прошедшего времени и ширины пролива подготовленного спортсмена уже бы нашли. "Потому, к сожалению, единственное предположение, что пловец погиб. Шансов мало. А в каком месте будет обнаружено тело, это могут сказать только люди, которые непосредственно работают на акватории", — сказал эксперт.

Версия 1. Течение

В то же время, объясняя, что могло произойти со Свечниковым, основатель компании POOLSE в России Давид Исмаилов указал, что в Босфоре достаточно сильное течение, "к тому же пролив ветряной". По его словам, пловец мог быть вынесен течением в сторону и даже не заметить этого. "С течением было бы очень сложно бороться. Единственный вариант спасения: плыть по течению и пытаться найти ближайшие выходы на сушу, даже если это будет далеко от финиша. Главное, именно просто выйти на сушу с минимальной потерей сил", — объяснил эксперт.

По словам Слизовского, еще одним определяющим фактором для человека, который оказался в открытом море, будет температура воды; он отметил, что в Босфоре в августе она колеблется от 24 до 26 градусов по Цельсию. "Среднестатистический человек в такой воде может провести 12 часов без потери сознания", — рассказал он, отметив, что подобная температура для человека комфортна и не несет прямой угрозы жизни.

Говоря о пловцах, которые участвовали в заплыве, Слизовский подчеркнул, что они хорошо подготовлены, потому в водах Босфора могут продержаться двое суток. "Но за это время при той интенсивности судоходства и той ширине пролива, которая есть, он бы уже оказался на берегу или на борту судна. То есть был бы найден", — рассказал спасатель.

В то же время Исмаилов отметил странности в ситуации с исчезновением Свечникова. По его словам, заплыв через Босфор проводится много лет, потому его организация должна быть налажена. "Вдоль дистанции должны выставляться лодки сопровождения и катамараны с судьями и спасателями, должны дежурить водолазы и катера береговой охраны. Они как раз идут вдоль коридора заплыва. Должны визуально контролировать пловцов. Но насколько качественно это было организовано в этот раз с учетом пропажи пловца — ответ на поверхности", — заметил эксперт.

Версия 2. Сбился с курса

Один из участников заплыва рассказывал, что встретил Свечникова посреди пролива, "увидел, что он плывет не в том направлении, на юго-восток". "Я сказал ему, что он не туда плывет, и показал, [что нужно] плыть направо", — сообщил турецкий пловец-любитель. Он отметил, что россиянин был очень хорошо подготовлен физически и "профессионально умеет плавать". Слизовский объяснил, что простой человек в открытой воде чаще всего начинает паниковать, потому теряет ориентиры, хороший же пловец, по его словам, может сбиться с курса как раз из-за своей хорошей подготовки и азарта. По его словам, при интенсивных физических нагрузках "головной мозг переходит в энергосберегающий режим, а натренированное тело работает на автопилоте". "Это вовсе не говорит, что у спортсмена низкий уровень подготовки", — добавил спасатель.

При этом оба эксперта отметили, что опытный спортсмен с большой долей вероятности обучен основам ориентирования на открытой воде, потому Свечников мог понять, куда ему двигаться.

Версия 3. Внешнее воздействие

Как указал Слизовский, к гибели опытного пловца может привести любая мелочь: переоценка сил, резкое ухудшение самочувствия, воздействие каких-то внешних факторов. "Например, столкновение с другим участником. И, как следствие, черепно-мозговая травма", — сказал эксперт.

При этом ранее участник заплыва Серафим Чурсин рассказывал, что в море было аномальное число медуз, которое ранее в подобных заплывах не наблюдал. Он отмечал, что на "воде риску подвержены абсолютно все люди, может случиться все что угодно: от потери сознания от сужения или расширения сосудов до резкого приступа от аллергической реакции". "Например, от укуса медузы, которых было очень много. Когда я плыл в 2018, 2020 и 2024 годах, не было столько медуз", — сказал Чурсин.

Версия 4. Мог выйти на берег

В рамках расследования уголовного дела о пропаже спортсмена опрошены свидетели, в том числе трое россиян. Один из них, по данным газеты Sabah, сообщил следователям, что в последний раз видел Свечникова в 400 м от берега.

По запросу прокуратуры муниципалитета Бейкоз представители полиции изучают записи с камер видеонаблюдения на берегу в азиатской части Стамбула, где, по одной из версий следователей, мог выйти на берег Свечников.

Слизовский отмечал, что подобные случаи в истории были. "Например, когда советский гражданин пытался таким образом мигрировать в другую страну", — отметил он.

Трекер есть, сигнала нет

Во время спасательной операции в турецких СМИ появлялись сообщения на тему сигнала с трекера спортсмена. Слизовский объяснил, что на Свечникове, вероятнее всего, был силиконовый браслет с NFC-меткой. "Это, по сути, карта "Тройка". Да, зашифрованы другие данные, но технология ровно та же самая", — указал спасатель, отметив, что данная технология не подразумевает подачи сигналов, которые может зафиксировать спутник. "Если мы ведем речь именно о системе спортивных отметок, то это устройство никак не упрощает поиски людей", — добавил Слизовский.

К вечеру четверга ситуация не прояснилась, Свечникова найти не удалось. Зону поисков планируется расширить на начало Мраморного моря, с которым пролив соединяется на юго-западе. Также отмечалось, что поисковая операция будет продолжена до тех пор, пока не будет найден россиянин.

Александр Темнов