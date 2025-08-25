По итогам контрольных проверок Николай Свечников не достиг финиша, сообщает губернаторство турецкого мегаполиса

СТАМБУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Стамбульские власти проводят расследование причин и обстоятельств исчезновения российского пловца Николая Свечникова, который участвовал в заплыве через пролив Босфор. Об этом сообщило губернаторство турецкого мегаполиса.

"По итогам контрольных проверок, проведенных после окончания соревнований на дистанции 6,5 км между районами Канлыджа и Куручешме, установлено, что 30-летний профессиональный тренер по плаванию Николай Свечников из РФ не достиг финиша", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что были проверены записи камер видеонаблюдения и чипы, которые были прикреплены к ногам пловцов. "Указанное лицо стартовало в заплыве, но не вышло из воды в точке финиша. После инцидента сотрудники береговой охраны начали поисково-спасательные работы в районе маршрута и во всем проливе Босфор, но не обнаружили никаких следов указанного лица. Расследование инцидента продолжается", - сообщило губернаторство Стамбула.

Генконсульство РФ в Стамбуле ранее сообщило, что контактирует с местными властями в связи с пропажей Свечникова.