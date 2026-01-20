В Челябинске восстановили водоснабжение 137 домов

Специалисты завершили работы по устранению повреждения на участке водовода

ЧЕЛЯБИНСК, 20 января. /ТАСС/. Водоснабжение 137 многоквартирных домов в челябинском микрорайоне Чурилово, прерванное днем аварией на сетях, восстановлено.

"Специалисты завершили работы по устранению повреждения на участке водовода диаметром 500 мм в поселке Чурилово, водоснабжение восстановлено", - информировала пресс-служба челябинского Производственного объединения водоснабжения и водоотведения.

Ранее облпрокуратура сообщала, что оставшимся без водоснабжения жителям был организован подвоз воды. По результатам проверки прокуратурой района будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц.