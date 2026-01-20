Энергетики восстановили подачу электроэнергии в одном из муниципалитетов Коми

Электроснабжение возобновили в Сысольском районе

СЫКТЫВКАР, 20 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили подачу электроэнергии в одном из трех муниципалитетов Республики Коми, где во вторник вечером 52 населенных пункта попали под аварийное отключение. В Сысольском районе электроснабжение полностью восстановлено, сообщили ТАСС в филиале "Россети Северо-Запад" в регионе.

"Энергетики полностью восстановили электроснабжение нескольких населенных пунктов Сысольского района после отключения воздушной линии. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы. С 19:52 мск все потребители получают электроэнергию в полном объеме", - сообщили ТАСС в филиале.

Сейчас энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения нескольких населенных пунктов в Прилузском и Удорском районах Коми. Оно будет восстановлено в ближайшее время, добавили в филиале.

Как сообщило ранее главное управление МЧС по Коми, произошел технологический инцидент по отключению электроснабжения в Сысольском, Прилузском и Удорском районах на линии ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, под отключение попали 52 населенных пункта.

Наряду с этим прокуратура республики организовала проверки исполнения законодательства об электроснабжении. "В связи с массовыми отключениями электроэнергии в населенных пунктах в новогодние праздничные дни, а также продолжающимися инцидентами на электросетях прокуратура республики с привлечением специалистов Печорского управления Ростехнадзора организовала проверку исполнения законодательства об электроснабжении, соблюдения прав граждан при предоставлении им соответствующей коммунальной услуги", - сообщила региональная прокуратура.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры и Ростехнадзора оценят полноту мер, принятых сетевыми организациями при подготовке объектов энергетического комплекса к зимним нагрузкам, достаточности сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций и соблюдению нормативных сроков их устранения.